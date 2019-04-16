В одной из областей глава ОИК отказался исполнять обязанности

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В Херсонской области окружная избирательная комиссия № 185 направила представление в Центральную избирательную комиссию о замене председателя комиссии в связи с его личным желанием. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

"Пока ЦИК не приняла соответствующее решение, обязанности председателя исполняет другой член комиссии, решая проблему с нехваткой кандидатур в состав участковых избирательных комиссий", - отмечается в сообщении.

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Наблюдатель ОПОРЫ сообщил, что на заседании ОИК № 185 11 апреля направили представление в ЦИК о замене председателя комиссии Николая Черноморченко в связи с его личным желанием на Максима Бижана (оба от кандидата в президенты Владимира Зеленского).

"Однако ЦИК еще не принял соответствующее решение. В связи с этим в работе комиссии сложилась проблематичная ситуация - действующий председатель отказывается работать, его обязанности выполняет член ОИК Максим Бижан, которого еще не назначили на эту должность", - уточнили в ОПОРЕ.

По словам Бижана, на сегодняшний день в ОИК № 185 нет ни канцелярских принадлежностей, ни бухгалтера.

Он считает, что секретарь комиссии от кандидата в президенты Петра Порошенко "саботирует" работу, отказывается от выполнения своих полномочий, не хочет связываться с ЦИК. Все члены комиссии ждут решения ЦИК об изменении главы.

"У нас большой округ - 212 участков, мы стараемся сделать все, чтобы укомплектовать УИК без нарушения сроков, чтобы 16 апреля они могли открыться и провести заседание", - уточнил Бижан.

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