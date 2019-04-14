На каких сайтах РГА появилась агитация за Порошенко - ОПОРА

Петр Порошенко (фото - ЕРА)

На официальных сайтах 15 из 25 райгосадминистраций Киевской области размещены новости агитационного характера в поддержку кандидата в президенты и действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА.

"На сайтах РГА размещена статья под заголовком "Верховным главнокомандующим не может быть человек, зависимый от наркотиков - президент Порошенко". Ее сайты администраций публиковали с 8 по 10 апреля. В публикациях ссылаются на официальный сайт президента Украины", - отметили в пресс-службе.

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В ОПОРЕ уточнили, что именно эта статья и опубликована на сайтах Барышевской, Белоцерковской, Бориспольской, Бородянской, Васильковской, Володарской, Згуровской, Киево-Святошинской, Обуховской, Переяслав-Хмельницкой, Полесской, Рокитнянской, Сквирского, Таращанской и Яготинской районных госадминистраций.

"На сайтах отдельных районных государственных администраций, опубликованы и другие статьи с упоминаниями о действующем президенте Украины Петра Порошенко и его участия во втором туре выборов в качестве кандидата", - подчеркнули в ОПОРЕ.

8 апреля на сайте Яготинской РГА, опубликовали материал "Президент избирателям: Я вас услышал. Это сильный стимул проанализировать ошибки и урок на следующие пять лет".

12 апреля на сайте Бориспольской РГА опубликована новость с тезисами из выступления Порошенко во время Киевского форума "Неутомимая волна: стратегический выбор Украины и Запада".

1 апреля 2019 года данные параллельного подсчета голосов Гражданской сети ОПОРА показали двукратное преимущество шоумена Владимира Зеленского над действующим главой государства Петром Порошенко в первом туре президентских выборов.