Прокурор об амнистии после Майдана: УПК не меняли – можно привлекать к ответственности

В Офисе генпрокурора подтвердили информацию о задержании в Испании гражданина Украины, подозреваемого в посягательстве на жизнь милиционера 20 февраля 2014 года. Там считают, что уголовно-процессуальный кодекс позволяет привлечь его к ответственности, несмотря на закон об амнистии участников Майдана. Об этом в комментарии hromadske сообщил прокурор по делу Майдана Алексей Донской.

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По его словам, задержанного украинские правоохранители разыскивают более трех лет.

В январе 2018 года ему сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь милиционера. Речь идет о событиях утра 20 февраля 2014 у здания консерватории (до массовых убийств на улице Институтской).

В том же месяце мужчину в качестве подозреваемого вызвали на допрос. Также он получил повестки на следующие дни, потому что процессуальные действия еще не были завершены, однако он не пришел на допросы, сообщил Донской.

По его словам, подозреваемый воспользовался тем, что ему не выбрали меру пресечения, и уехал за границу. 31 января 2018 года он был объявлен в розыск. В марте 2020 года ему заочно избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Прокурор говорит, что, когда появилась информация о нахождении подозреваемого в Испании, украинские правоохранители направили запрос на экстрадицию. Однако пока испанская сторона никакой информации по этому вопросу не предоставляла, сказал Донской.

Прокурор также отметил, что закон об амнистии участников Майдана, по его словам, фактически невозможно применить.

Он пояснил, что в уголовно-процессуальном кодексе есть статья, которая четко указывает, что человека можно привлекать к ответственности, если его действия противоречат уголовному кодексу. Поскольку поправок в УПК относительно участников Революции достоинства не вносили, их могут привлечь к ответственности.

5 мая испанская полиция сообщила о задержании разыскиваемого в Украине мужчины, которого подозревают в убийстве как минимум двух милиционеров в 2013 году, во время Майдана в Киеве.

По данным источников журналиста Юрия Бутусова, по запросу Госбюро расследований в Испании задержан Дмитрий Липовый, "который 19 февраля 2014-го года передал свой охотничий карабин Сайга и 60 патронов группе майдановцев, занявших здание Консерватории – а именно Зиновию Парасюку и Ивану Бубенчику, которые утром 20 февраля вели огонь по Беркуту и внутренним войскам".

Вадим Ребрина

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