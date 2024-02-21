В Офисе президента анонсировали конференцию военно-политического руководства

Она состоится 25 февраля и будет приурочена ко второй годовщине российского вторжения, рассказал Никифоров

Сергей Никифоров (Фото: Офис президента)

В воскресенье, 25 февраля, состоится конференция с участием военно-политического руководства Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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По его словам, запланировано участие премьер-министра Дениса Шмыгаля, спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, руководителей силовых ведомств, представителей Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерства инфраструктуры, а также президента Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской.

"Это будет честный разговор о нашем пути дальше, наш путь в 2024 году. Мы будем говорить о разных аспектах будущего Украины – о будущем нашей армии и ее развитии, о внедрении современных технологий, о поддержке бизнеса. Также обсудят вопросы вступления Украины в ЕС и НАТО и тему гарантий безопасности", – сказал пресс-секретарь президента.

Никифоров добавил, что Зеленский по итогам этого события проведет свою пресс-конференцию, на которой очертит собственное видение разных тем и ответит на вопросы журналистов.

19 декабря Зеленский дал пресс-конференцию по итогам 2023 года.

7 января Зеленский провел совещание, темой которого были планы на 2024 год по взаимодействию с партнерами в ЕС и НАТО.

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