Зеленський зустрівся зі "слугами". Арахамія: Нормальна практика, робили так до вторгнення

Говорили про фронт, економіку, допомогу партнерів та збереження єдності в суспільстві – і про завдання для Ради та нардепів щодо цього, заявив голова фракції СН

Давид Арахамія (Фото: Слуга народу)

Зустріч президента Володимира Зеленського та народних депутатів з фракції Слуга народу проводилася для "синхронізації усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи", повідомив голова "слуг" у Верховній Раді Давид Арахамія. За його словами, у такій зустрічі "немає нічого нового" і подібні заходи щорічно проводилися до повномасштабного російського вторгнення.

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"Розуміємо, що вона [зустріч фракції з президентом] привернула багато уваги ЗМІ, оскільки це перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення. Але хочу наперед спростувати усі конспірологічні теорії. Вона була запланована ще наприкінці минулого року, але графік президента дозволив провести її лише зараз", – пояснив він.

За словами Арахамії, метою зустрічі була "синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи". Він зазначив, що в цьому "немає нічого нового", а такі стратегічні сесії Зеленський та фракція проводили щороку до повномасштабного вторгнення РФ, і це "нормальна практика для всіх великих команд".

Політик повідомив, що на зустрічі президент та нардепи говорили про "найголовніше для нашої Перемоги": фронт, економіку, допомогу партнерів та збереження єдності в суспільстві – і відповідно, про завдання для парламенту та народних обранців за цими напрямками.

"Роботи багато. Але від початку повномасштабного вторгнення парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями. Будемо тримати цей темп до Перемоги", – підсумував він.

20 січня два співрозмовники LIGA.net серед "слуг" повідомили, що 21 лютого, вперше з початку великої війни, Зеленський має зібрати на зустріч фракцію.

серед "слуг" повідомили, що 21 лютого, вперше з початку великої війни, Зеленський має зібрати на зустріч фракцію. Тоді ж співрозмовник заявив, що "це нормальний процес комунікації з фракцією". Він додав, що питання мобілізації на зустріч виносити не планують. Основна тема – два роки повномасштабної російської агресії проти України.

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