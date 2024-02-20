Зеленський вперше за два роки великої війни збере на зустріч Слуг народу. Тема загальна
Президент Володимир Зеленський завтра, 21 лютого, вперше з початку великої війни має зібрати на зустріч фракцію Слуга народу. Про це повідомили два співрозмовники LIGA.net у фракції.
Першим про ймовірність такої зустрічі написав нардеп від Голосу Ярослав Железняк. Він назвав це "неординарною подією у наших політичних реаліях".
За словами співрозмовника, "це нормальний процес комунікації з фракцією". Він додав, що питання мобілізації на зустріч виносити не планують. Основна тема – два роки повномасштабної російської агресії проти України.
УП з посиланням на свого співрозмовника у СН додає: "Депутати у фракційному чаті голосують за запитання, які поставити президенту. Ті 10, які наберуть найбільше голосів, будуть озвучені Зеленському".
- 19 лютого президент прибув у Харківську область, де нагородив військових, які борються за Куп'янськ.
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