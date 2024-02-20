Зеленський вперше за два роки великої війни збере на зустріч Слуг народу. Тема загальна

Про це повідомили співрозмовники LIGA.net у фракції

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський завтра, 21 лютого, вперше з початку великої війни має зібрати на зустріч фракцію Слуга народу. Про це повідомили два співрозмовники LIGA.net у фракції.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Першим про ймовірність такої зустрічі написав нардеп від Голосу Ярослав Железняк. Він назвав це "неординарною подією у наших політичних реаліях".

За словами співрозмовника, "це нормальний процес комунікації з фракцією". Він додав, що питання мобілізації на зустріч виносити не планують. Основна тема – два роки повномасштабної російської агресії проти України.

УП з посиланням на свого співрозмовника у СН додає: "Депутати у фракційному чаті голосують за запитання, які поставити президенту. Ті 10, які наберуть найбільше голосів, будуть озвучені Зеленському".

19 лютого президент прибув у Харківську область, де нагородив військових, які борються за Куп'янськ.

Читайте також: Вибори під час війни. КМІС: Майже 70% бачать Зеленського президентом до кінця воєнного стану