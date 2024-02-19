Зеленський приїхав у Харківську область. Нагородив бійців, які борються за Куп'янськ

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський під час поїздки до Харківської області відвідав українських бійців, які виконують завдання з оборони Куп'янська. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

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Йдеться про воїнів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Зеленський заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію на Куп'янському напрямку та взаємодію із суміжними підрозділами Сил оборони.

Комбриг також розповів президенту про досвід застосування дронів різних типів у зоні відповідальності та про особливості боротьби з ворожими БпЛА за допомогою систем РЕБ.

Крім того, Зеленський зустрівся з військовими та нагородив їх орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІ–ІІІ ступенів.

"Радий бути сьогодні тут – побачити вас, привітати, бути вдячним від усіх українців, від усієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет. Впевнений у вас. Бажаю вам здоров’я, берегти себе та своїх побратимів. Це дуже важливо. Бажаю всім вам перемоги", – заявив він.

Глава держави надав звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" полковнику Олегу Апостолу, який із 2008 року служить у Десантно-штурмових військах, а нині командує 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою ЗСУ.

Фото: ОП

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що диктатор Володимир Путін хоче захопити Авдіївку та вийти до річки Оскол у Харківській області до "виборів" у Росії, які заплановані на березень 2024 року.

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