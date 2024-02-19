Зеленский приехал в Харьковскую область. Наградил бойцов, воюющих за Купянск

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский во время поездки в Харьковскую область посетил украинских бойцов, выполняющих задачи по обороне Купянска. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Речь идет о воинах 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Зеленский заслушал доклад командира бригады подполковника Алексея Трубникова об оперативной ситуации на Купянском направлении и взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны.

Комбриг также рассказал президенту об опыте применения дронов разных типов в зоне ответственности и об особенностях борьбы с враждебными БпЛА с помощью систем РЭБ.

Кроме того, Зеленский встретился с военными и наградил их орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІ-ІІІ степеней.

"Рад быть сегодня здесь – увидеть вас, поздравить, быть благодарным от всех украинцев, от всей Украины за то, что вы делаете ежедневно такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет. Уверен в вас. Желаю вам здоровья, беречь себя и своих побратимов. Это очень важно. Желаю всем вам победы", – заявил он.

Глава государства присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" полковнику Олегу Апостолу, который с 2008 года служит в Десантно-штурмовых войсках, а ныне командует 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ.

Фото: ОП

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что диктатор Владимир Путин хочет захватить Авдеевку и выйти к реке Оскол в Харьковской области к "выборам" в России, которые запланированы на март 2024 года.

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