Зеленский впервые за два года большой войны соберет на встречу Слуг народа – детали

Об этом сообщили собеседники LIGA.net во фракции

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский завтра, 21 февраля, впервые с начала большой войны должен собрать на встречу фракцию Слуга народа. Об этом сообщили два собеседника LIGA.net во фракции.

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Первым об вероятности такой встречи написал нардеп от Голоса Ярослав Железняк. Он назвал это "неординарным событием в наших политических реалиях".

По словам собеседника, "это нормальный процесс коммуникации с фракцией". Он добавил, что вопросы мобилизации на встречу выносить не планируется. Основная тема – два года полномасштабной российской агрессии против Украины.

УП со ссылкой на своего собеседника в СН добавляет: "Депутаты во фракционном чате голосуют за вопросы, которые задать президенту. Те 10, которые наберут больше голосов, будут озвучены Зеленскому".

19 февраля президент приехал в Харьковскую область, где наградил военных, которые сражаются за Купянск.

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