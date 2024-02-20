Зеленский впервые за два года большой войны соберет на встречу Слуг народа – детали
Президент Владимир Зеленский завтра, 21 февраля, впервые с начала большой войны должен собрать на встречу фракцию Слуга народа. Об этом сообщили два собеседника LIGA.net во фракции.
Первым об вероятности такой встречи написал нардеп от Голоса Ярослав Железняк. Он назвал это "неординарным событием в наших политических реалиях".
По словам собеседника, "это нормальный процесс коммуникации с фракцией". Он добавил, что вопросы мобилизации на встречу выносить не планируется. Основная тема – два года полномасштабной российской агрессии против Украины.
УП со ссылкой на своего собеседника в СН добавляет: "Депутаты во фракционном чате голосуют за вопросы, которые задать президенту. Те 10, которые наберут больше голосов, будут озвучены Зеленскому".
- 19 февраля президент приехал в Харьковскую область, где наградил военных, которые сражаются за Купянск.
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