Зеленский встретился со "слугами". Арахамия: Нормальная практика, делали так до вторжения

Говорили о фронте, экономике, помощи партнеров и сохранении единства в обществе, о задачах для Рады и нардепов для этого, заявил глава фракции СН

Давид Арахамия (Фото: Слуга народа)

Встреча президента Владимира Зеленского и народных депутатов из фракции Слуга народа проводилась для "синхронизации всех наших усилий и усиления отдельных направлений работы", сообщил глава "слуг" в Верховной Раде Давид Арахамия. По его словам, в такой встрече "нет ничего нового" и подобные мероприятия ежегодно проводились до полномасштабного российского вторжения.

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"Понимаем, что она [встреча фракции с президентом] привлекла много внимания СМИ, поскольку это первое собрание в широком формате с начала полномасштабного вторжения. Но хочу заранее опровергнуть все конспирологические теории. Она была запланирована еще в конце прошлого года, но график президента позволил провести ее только сейчас", – объяснил он.

По словам Арахамии, целью встречи была "синхронизация всех наших усилий и усиление отдельных направлений работы". Он отметил, что в этом "нет ничего нового", а такие стратегические сессии Зеленский и фракция проводили каждый год до полномасштабного вторжения РФ, и это "нормальная практика для всех крупных команд".

Политик сообщил, что на встрече президент и нардепы говорили о "самом главном для нашей Победы": фронте, экономике, помощи партнеров и сохранении единства в обществе – и соответственно, о задачах для парламента и народных избранников по этим направлениям.

"Работы много. Но с начала полномасштабного вторжения парламент показал свою способность справляться с самыми сложными задачами. Будем держать этот темп до Победы", – подытожил он.

20 января два собеседника LIGA.net среди "слуг" сообщили, что 21 февраля, впервые с начала большой войны, Зеленский должен собрать на встречу фракцию.

среди "слуг" сообщили, что 21 февраля, впервые с начала большой войны, Зеленский должен собрать на встречу фракцию. Тогда же собеседник заявил, что "это обычный процесс коммуникации с фракцией". Он добавил, что вопросы мобилизации на встречу выносить не планируется. Основная тема – два года полномасштабной российской агрессии против Украины.

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