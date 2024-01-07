Президент Володимир Зеленський провів велику нараду, темою якої були плани на 2024 рік щодо взаємодії з партнерами в Євросоюзі та в НАТО.

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Президент пояснив, що він поставив Верховній Раді та уряду завдання "повністю реалізувати рішення про відкриття переговорів" (про вступ у ЄС. – Ред.) та підготувати переговорну рамку з Євросоюзом.

Окремо зазначається, що необхідно виробити таку систему комунікації з членами НАТО, щоб "кожна держава, кожен лідер на сто відсотків відчували, що разом з Україною НАТО стане значно сильніше".

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