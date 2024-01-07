Президент Владимир Зеленский провел большое совещание, темой которого были планы на 2024 год в части взаимодействия с партнерами в Евросоюзе и в НАТО.

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Президент пояснил, что он поставил Верховной Раде и правительству задания "полностью реализовать решение об открытии переговоров" (о вступлении в ЕС. – Ред.) и подготовить переговорную рамку с Евросоюзом.

Отдельно отмечается, что необходимо выработать такую систему коммуникации с членами НАТО, чтобы "каждое государство, каждый лидер полностью чувствовали, что вместе с Украиной НАТО станет значительно сильнее".

4 января 2023 года глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина ждет от ЕС "переговорную рамку" – список конкретных требований, которые нужно будет выполнить для вступления в Евросоюз.

5 января он же анонсировал создание в парламенте специального комитета, который будет заниматься адаптацией законов Украины к стандартам НАТО.

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