В Офісі президента анонсували конференцію військово-політичного керівництва

Вона відбудеться 25 лютого і буде приурочена до другої річниці російського вторгнення, розповів Никифоров

Сергій Никифоров (Фото: Офіс президента)

В неділю, 25 лютого, відбудеться конференція за участі військово-політичного керівництва України. Про це в ефірі телемарафону повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

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За його словами, запланована участь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, керівників силових відомств, представників Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства інфраструктури, а також президента Володимира Зеленського і першої леді Олени Зеленської.

"Це буде чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році. Ми будемо говорити про різні аспекти майбутнього України – про майбутнє нашої армії та її розвиток, про запровадження сучасних технологій, про підтримку бізнесу. Також обговорюватимемо питання вступу України до ЄС та НАТО і тему гарантій безпеки", – сказав прессекретар президента.

Никифоров додав, що Зеленський за підсумками цієї події проведе свою пресконференцію, на якій окреслить власне бачення різних тем та відповість на запитання журналістів.

19 грудня Зеленський дав пресконференцію за підсумками 2023 року.

7 січня Зеленський провів нараду, темою якої були плани на 2024 рік щодо взаємодії з партнерами в ЄС та НАТО.

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