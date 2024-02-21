В Офісі президента анонсували конференцію військово-політичного керівництва
В неділю, 25 лютого, відбудеться конференція за участі військово-політичного керівництва України. Про це в ефірі телемарафону повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.
За його словами, запланована участь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, керівників силових відомств, представників Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства інфраструктури, а також президента Володимира Зеленського і першої леді Олени Зеленської.
"Це буде чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році. Ми будемо говорити про різні аспекти майбутнього України – про майбутнє нашої армії та її розвиток, про запровадження сучасних технологій, про підтримку бізнесу. Також обговорюватимемо питання вступу України до ЄС та НАТО і тему гарантій безпеки", – сказав прессекретар президента.
Никифоров додав, що Зеленський за підсумками цієї події проведе свою пресконференцію, на якій окреслить власне бачення різних тем та відповість на запитання журналістів.
- 19 грудня Зеленський дав пресконференцію за підсумками 2023 року.
- 7 січня Зеленський провів нараду, темою якої були плани на 2024 рік щодо взаємодії з партнерами в ЄС та НАТО.
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