В Офисе президента анонсировали визит Макрона в Украину
02.01.2021, 10:53
Эмманюэль Макрон (Фото: Bertrand Guay/EPA)
Президент Франции Эмманюэль Макрон может посетить Украину с официальным визитом в первой половине 2021 года. Об этом в статье для Зеркала недели сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.
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По словам Жовквы, во время визита Макрона пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут предложены новые экономические проекты и продолжится взаимодействие стран в политической и экономической сферах.
Также в Офисе президента ожидают в 2021 году визита в Украину премьер-министра Италии Джузеппе Конте.
- В сентябре 2020 года Макрон заявил о необходимости работать с Россией для достижения мира в Европе.
- В ноябре 2020 года Макрон заявил, что Совбез ООН не принимает никаких полезных решений.
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