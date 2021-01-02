В Офисе президента анонсировали визит Макрона в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон может посетить Украину с официальным визитом в первой половине 2021 года. Об этом в статье для Зеркала недели сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

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По словам Жовквы, во время визита Макрона пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут предложены новые экономические проекты и продолжится взаимодействие стран в политической и экономической сферах.

Также в Офисе президента ожидают в 2021 году визита в Украину премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

В сентябре 2020 года Макрон заявил о необходимости работать с Россией для достижения мира в Европе.

В ноябре 2020 года Макрон заявил, что Совбез ООН не принимает никаких полезных решений.

Денис Юдин

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