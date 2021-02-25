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Офис президента готовит турне Зеленского по странам Азии

25.02.2021, 10:54
Офис президента готовит турне Зеленского по странам Азии - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Офис президента работает над подготовкой большого азиатского турне президента Владимира Зеленского. Об этом заявил замглавы ОП Игорь Жовква, передает пресс-служба ОП. 

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По его словам, сейчас формируется окончательный перечень стран, в которые поедет Зеленский, однако уже известно о желании президента посетить Китай, Сингапур, Южную Корею. 

Жовква отметил, что сейчас сказать точную дату визитов Зеленского невозможно из-за эпидемиологической ситуации в Азии. 

Также замглавы ОП заявил, что уже подготовлен ряд соглашений и перспективных проектов для развития торговли и привлечения инвестиций в Украину.

Помимо этого, Жовква сказал, что ведется работа Зеленского в США. Он отметил, что готовится и телефонный разговор между Зеленским и президентом США Джо Байденом.

"Безусловно, такой разговор состоится. Я бы не драматизировал – не отсчитывал дни, минуты и часы. Она будет, так же как будет и взаимный обмен визитами", – добавил он.

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Станислав Стороженко
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визит Китай южная корея сингапур Азия оп турне Игорь Жовква
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