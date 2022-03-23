В Офисе президента призвали выступающих в телеэфире "фильтровать" речь: видео

Люди, которым дают слово в объединенном марафоне главных телеканалов Украины, не должны выдавать в эфир никакой информации о логистических центрах страны, гумконвоях, центрах снабжения и распределения продуктов, одежды и лекарств, – именно на это нацелена сейчас страна-оккупант РФ. С таким призывом обратился к спикерам советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он пояснил, что нельзя говорить о:

→ неформальных коридорах, по которым люди выезжают из мест, захваченных российскими военными;

→ группах и колоннах наших военных – вообще;

→ логистических коридорах, по которым идет доставка из тыла к нашим военным;

→ логистических центрах, которые работают на западе Украины или где-либо еще, откуда идут гуманитарные грузы для всей страны.

"Все это не нужно озвучивать в эфире. Не нужно проявлять свою осведомленность, собирать какие-то шэры, лайки и так далее. Это очень и очень опасно. 28 дней (войны). Уже понятно, что россияне воюют не с армией, а именно с логистическими и мобилизационными системами Украины. Давайте не позволять им разрушать нам логистику", – призвал Подоляк.

28 днів війни не вистачило нам, щоб зрозуміти головне: воює вже не проти армії, а лише проти наших логістичних центрів, гумконвоїв, центрів постачання та розподілу харчів, одягу, ліків. І проти мирних громадян, які хочуть покинути місця боїв чи оточення. pic.twitter.com/DyzfpMQTYQ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 23, 2022

21 марта 2022 года в Киеве задержали тиктокера, после публикаций которого российские оккупанты уничтожили ТРЦ "Ретровиль". Задержанный слил в сеть видео, на котором было зафиксировано перемещение украинской военной техники у ТРЦ.

Евгений Пилипенко

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