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В Офисе президента призвали выступающих в телеэфире "фильтровать" речь: видео

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 18:05
В Офисе президента призвали выступающих в телеэфире
Михаил Подоляк (скриншот)

Люди, которым дают слово в объединенном марафоне главных телеканалов Украины, не должны выдавать в эфир никакой информации о логистических центрах страны, гумконвоях, центрах снабжения и распределения продуктов, одежды и лекарств, – именно на это нацелена сейчас страна-оккупант РФ. С таким призывом обратился к спикерам советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он пояснил, что нельзя говорить о:

→ неформальных коридорах, по которым люди выезжают из мест, захваченных российскими военными;
→ группах и колоннах наших военных – вообще;
→ логистических коридорах, по которым идет доставка из тыла к нашим военным;
→ логистических центрах, которые работают на западе Украины или где-либо еще, откуда идут гуманитарные грузы для всей страны.

"Все это не нужно озвучивать в эфире. Не нужно проявлять свою осведомленность, собирать какие-то шэры, лайки и так далее. Это очень и очень опасно. 28 дней (войны). Уже понятно, что россияне воюют не с армией, а именно с логистическими и мобилизационными системами Украины. Давайте не позволять им разрушать нам логистику", – призвал Подоляк.

  • 21 марта 2022 года в Киеве задержали тиктокера, после публикаций которого российские оккупанты уничтожили ТРЦ "Ретровиль". Задержанный слил в сеть видео, на котором было зафиксировано перемещение украинской военной техники у ТРЦ.
Евгений Пилипенко
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михаил подоляк
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