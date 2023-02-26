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В Офисе президента сообщили детали введенных против россиян санкций

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2023, 23:54
В Офисе президента сообщили детали введенных против россиян санкций - Фото
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

На сайте Офиса президента опубликованы указы президента Владимира Зеленского о санкциях против российских физических и юридических лиц, причастных к ведению РФ войны против Украины или помогающих ей в этом.

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Указом 114 введены в действие санкции против олимпийской чемпионки, члена Международного олимпийского комитета Елены Исинбаевой, кавалера и почетного члена МОК Александра Попова, президента Олимпийского комитета РФ Виталия Смирнова, президента Федерации тенниса РФ, члена МОК Шамиля Тарпищева.

Указом 115 введены санкции в отношении 109 физических и семи юридических лиц РФ – полный список.

Указом 116 введены санкции против 164 физических и 85 юридических лиц, по-видимому, причастных к содержанию структур российских наемников. Среди них Екатерина Пригожина, Дмитрий Уткин и другие – полный список.

  • Ранее сегодня Зеленский сообщил, что подписал указы о введении санкций СНБО против россиян, причастных к похищению украинских детей, российских спортсменов и тех, кто содержит структуры российских наемников для войны против Украины.
Вадим Ребрина
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