Зеленский подписал три указа о санкциях против россиян
26.02.2023, 19:45
Владимир Зеленский (Скриншот с видео)
Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций СНБО против россиян, причастных к похищению украинских детей, российских спортсменов и тех, кто содержит структуры российских наемников для войны против Украины. Об этом он сообщил в видеообращении.
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"Подписал три указа для реализации решений СНБО против тех россиян, кто причастен к похищению украинских детей; против представителей российской сферы спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии, и против тех, кто помогает держать структуры наемников России для войны против Украины и всех свободных людей", – сказал президент.
Информация об указах пока отсутствует на сайте ОП.
- 12 февраля Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против 200 человек за войну России против Украины.
- 22 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил применить секторальные санкции к финансовым учреждениям Российской Федерации.
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