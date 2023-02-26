UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский подписал три указа о санкциях против россиян

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2023, 19:45
Зеленский подписал три указа о санкциях против россиян - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций СНБО против россиян, причастных к похищению украинских детей, российских спортсменов и тех, кто содержит структуры российских наемников для войны против Украины. Об этом он сообщил в видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Подписал три указа для реализации решений СНБО против тех россиян, кто причастен к похищению украинских детей; против представителей российской сферы спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии, и против тех, кто помогает держать структуры наемников России для войны против Украины и всех свободных людей", – сказал президент.

Информация об указах пока отсутствует на сайте ОП.

  • 12 февраля Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против 200 человек за войну России против Украины.
  • 22 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил применить секторальные санкции к финансовым учреждениям Российской Федерации.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Спорт санкции снбо
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 