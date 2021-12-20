В ожидании атак РФ. США и Британия направили в Киев экспертов по кибербезопасности – NYT

США и Великобритания тайно направили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы лучше подготовить страну к тому, что, по их мнению, может стать следующим шагом президента России Владимира Путина — кибератакам, нацеленным на электросети, банковскую систему и другие критически важные компоненты экономики и правительства Украины. Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times.

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Согласно оценкам американской разведки, которые приводит издание, цель России – выставить президента Владимира Зеленского неумелым и беззащитным и, возможно, дать повод для вторжения .

Американские официальные лица и эксперты говорят, что за последний месяц количество действий РФ в киберсреде активизировалось, при этом внимание общественности сосредоточено на наращивании войск у границ Украины.

Глава Silverado Policy Accelerator, новой исследовательской группы в Вашингтоне, Дмитрий Альперович считает, что Путин рассматривает кибератаки как "подготовку поля боя".

Собеседники газеты из числа официальных лиц считают, что нанесение ущерба украинской инфраструктуре, возможно, является лучшей надеждой Путина на достижение своей главной цели: свержение украинского правительства и замены его марионеточным режимом.

Расчет, как сказал один высокопоставленный сотрудник разведки, заключается в том, что такая атака не потребует от Путина оккупации страны, после которой к РФ могут применить санкции.

Американские официальные лица отказались описать кибер-команды, которые были направлены в Украину. В заявлении администрации Байдена говорится только, что "мы давно поддерживаем усилия Украины по укреплению киберзащиты и повышению ее киберустойчивости".

Представитель британского правительства заявила, что помощь, которую оказывает Великобритания и ее союзники, носит оборонительный характер.

Официальные лица заявили изданию, что Соединенные Штаты рассматривают возможность более крупного развертывания, включая ресурсы Киберкомандования США.

По данным СНБО, за январь-август 2020-го в Украине зафиксировано более 1 млн киберугроз. За сентябрь-декабрь зафиксировали 371 кибератаку критического уровня. Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щегол заявлял, что 90% всех кибератак в Украине связаны с Россией и ее хакерскими группами. В июне 2021-го под массированную кибератаку попали государственные учреждения и частный бизнес. Для противостояния кибератакам в Украине планируют создать кибервойска.

Количество кибератак за время пандемии выросло в 400 раз, согласно отчету FSB.

В июле 2021 года Государственная служба специальной связи и защиты информации нейтрализовала DDoS-атаки на официальные сайты президента Украины и Службы безопасности Украины.

Вадим Ребрина

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