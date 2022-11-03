В ОК Юг подтвердили разрушение баржевой переправы оккупантов под Антоновским мостом

Баржевая переправа, которую российские оккупанты проложили под Антоновским мостом в Херсоне, критически повреждена и непригодна для использования. Об этом заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Спикер ОК "Юг" отметила, что россияне полностью перекрыли движение через реку Днепр, запретили гражданским использование каких бы то ни было плавсредств.

По словам Гуменюк, это может свидетельствовать, что оккупанты пытаются исключительно в своих целях использовать переправы, которые все еще могут функционировать, и плавсредства, которые они украли у местных жителей.

"Но боевые действия продолжаются, мы держим огневой контроль. В частности, Антоновская переправа – альтернативная, которая была создана вдоль моста, сейчас абсолютно не может быть использована, потому что она критически повреждена", – сообщила спикер ОК "Юг".

Начальник ГУР Буданов заявил, что Украина рассчитывает освободить Херсон в ноябре, и это "окажет сокрушительное воздействие" на общественное мнение в России.

В авторской статье генерал Забродский объяснил, почему для РФ "логично" покинуть Херсон.

Смотрите видео: HIMARS ударил по баржевой переправе оккупантов под Антоновским мостом в Херсоне

Наталія Медведєва

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