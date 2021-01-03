В оккупированном Крыму избили жену и дочь политзаключенного Приходько – Тягнибок

В оккупированном Крыму совершено нападение на дочь и жену заключенного Кремля Олега Приходько. Об этом сообщил в Facebook лидер всеукраинского объединения Свобода Олег Тягнибок.

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По его словам, неизвестные жестоко избили жену и дочь политзаключенного Приходько возле их дома.

"Требуем официальной реакции украинской власти!", – написал Тягнибок.

Он сообщил, что у самого Приходько сейчас серьезные проблемы со здоровьем. Почти исчез слух, ослабло зрение, обострились хронические болезни.

Тягнибок напомнил, что Приходько – коренной крымчанин, до оккупации полуострова возглавлял Сакскую городскую организацию ВО Свобода. Не смог уехать из Крыма из-за состояния здоровья родных.

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Наталия Медведева

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