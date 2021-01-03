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В оккупированном Крыму избили жену и дочь политзаключенного Приходько – Тягнибок

03.01.2021, 22:02
В оккупированном Крыму избили жену и дочь политзаключенного Приходько – Тягнибок - Фото
Олег Приходько (скриншот из видео Крым.Реалии)

В оккупированном Крыму совершено нападение на дочь и жену заключенного Кремля Олега Приходько. Об этом сообщил в Facebook лидер всеукраинского объединения Свобода Олег Тягнибок.

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По его словам, неизвестные жестоко избили жену и дочь политзаключенного Приходько возле их дома.

"Требуем официальной реакции украинской власти!", – написал Тягнибок.

Он сообщил, что у самого Приходько сейчас серьезные проблемы со здоровьем. Почти исчез слух, ослабло зрение, обострились хронические болезни.

Тягнибок напомнил, что Приходько – коренной крымчанин, до оккупации полуострова возглавлял Сакскую городскую организацию ВО Свобода. Не смог уехать из Крыма из-за состояния здоровья родных.

СПРАВКА. 9 октября 2019-го Приходько (после обыска в его доме в поселке Орехово Сакского района) задержали оккупационные власти Крыма. У него в гараже якобы нашли взрывчатку. "Возбудили дело", в том числе за "подготовку теракта": ФСБ считает, что готовился подрыв здания "горадминистрации" Сак. Приходько "арестовали" до 10 декабря

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Наталия Медведева
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олег приходько политзаключенный Крым

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