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26.04.2019, 19:00

В Окружном админсуде прокомментировали свои резонансные решения

В Окружном админсуде прокомментировали свои резонансные решения - Фото
Окружной админсуд (фото - facebook.com/OACK)

"Пытаемся давать интересные новости", - сказал судья-спикер

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Судья-спикер Окружного административного суда города Киева, который в последнее время принял ряд громких решений, заявил, что Окружной админсуд "всегда был интересен в плане дел". Об этом Богдан Санин сказал в интервью Радио НВ.

"Мы нашей маленькой командой пресс-секретарей, судья-спикер, ваш покорный слуга, занимаемся тем, что в настоящее время формируем новую информационную политику нашего Окружного административного суда города Киева и пытаемся давать интересные новости, стараемся давать их интересно и оперативно. Возможно, именно благодаря этому за последний месяц такая информационная плеяда новостей всколыхнула информационное пространство", - сказал Санин.

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По его словам, столичный Окружной админсуд "всегда был интересен в плане дел", однако ранее их рассмотрение не вызывало такого широкого резонанса.

Журналистка отметила, что у власти были планы ликвидировать Окружной админсуд в ходе судебной реформы, однако позже он исчез из списка судов, которые планируется закрыть.

Санин сказал, что спрашивать о том, почему Окружной админсуд пропал из соответствующего указа президента, нужно у тех, кто готовил этот указ. "Почему его (суд, - ред.) не реорганизовали, мы не владеем такой информацией", - добавил он.

Ранее Окружной админсуд, рассмотрев иск Игоря Коломойскогопризнал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка. Он также приостановил переименование УПЦ МП,  открыл дела против пяти членов Высшей квалификационной комиссии судей об истечении срока их полномочий, а также производство по иску блогера Александра Дубинского о запрете президенту и другим чиновникам высокого ранга выезжать за границу.

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Теги: суд, ПриватБанк, Коломойский, окружной админсуд
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