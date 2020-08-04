В Окружной админсуд подан иск об аннулировании свидетельства партии Слуга народа

ОАСК просят обязать Минюст обратиться в суд с иском об аннулировании регистрационного свидетельства партии Слуга народа

В Окружной административный суд города Киева поступил иск об аннулировании регистрационного свидетельства политической партии Слуга народа, где ответчиком указано Министерство юстиции. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Как отмечается, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно невыполнения положений статьи закона о политических партиях и определенной части положения о Министерстве юстиции. Бездеятельность заключается в неподаче в суд представления об аннулировании свидетельства о регистрации Слуга народа.

Сообщается, что также истец просит ОАСК обязать Минюстиции подать в суд представление об аннулировании соответствующего регистрационного свидетельства.

ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному иску.

29 июля сообщалось, что партия Слуга народа на местных выборах решила заменить лозунг "Сделаем их вместе". Новый лозунг, скорее всего, будет связан с народовластием и с "конкретными результатами", которых достигла партия.

Читайте также: 20 скандалов. Как партия Слуга народа теряет рейтинг

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.