На Банковой не считают, что акции против капитуляции проплачены

Костюк Юрий Фото: facebook.com/Yuriy Kostyuk

В Офисе президента не считают, что все участники акций против капитуляции выходят на протесты за деньги. Об этом в эфире hromadske заявил заместитель главы ОП Юрий Костюк.

Так он ответил на вопрос о Facebook-посте главы ОП Андрея Богдана, в котором он опубликовал якобы скриншоты переписки о том, что участникам акции в Киеве 6 октября платили деньги.

"Это был пост, в котором излагалась определенная переписка, где людей якобы собирали за деньги. Никто не говорил, что все люди, которые выходят, являются проплаченными. Это важно просто понимать - никто такого заявления не делал", - пояснил Костюк.

Ранее сегодня глава фракции Слуга народа Давид Арахамия извинился перед участниками акций против капитуляции за то, что публично обвинил некоторых из них в продажности.