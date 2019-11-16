В ОП обсудили защиту добровольцев АТО от уголовного преследования

Фото: пресс-центр штаба АТО

Совещание, посвященное разработке законопроектов, которые решают проблемы уголовного преследования добровольцев - участников боевых действий на Донбассе, прошло в Офисе президента. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Доброволец батальона Айдар Евгений Дикий обозначил главную проблему: действия добровольцев, которые были правильными и законными в условиях боевой обстановки, рассматриваются в судах по законам мирного времени, поскольку ни военное, ни чрезвычайное положение не было объявлено. Такие действия, по мнению Дикого, необходимо декриминализовать.

Для незначительных правонарушений, по его мнению, должен быть разработан закон об амнистии.

Представитель уполномоченного Рады по правам человека Андрей Мамалыга подчеркнул, что часто дела в отношении добровольцев рассматриваются судьями из Донецкой и Луганской областей, которые посещают оккупированные территории, что может сказываться на их объективности. Он предложил, чтобы такие дела рассматривались за пределами Донецкой и Луганской областей.

Решено создать рабочую группу для подготовки законопроектов, решающих проблему уголовного преследования добровольцев, в которую вошли Дикий, представитель СВР Василий Вовк, представители комитета Рады по вопросам соцполитики и защите прав ветеранов, а также общественной организации Юридическая сотня.

29 октября парламент принял в первом чтении законопроект, предоставляющий добровольцам статус участников боевых действий.

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