В Париже ограбили Лувр – один из крупнейших и популярнейших музеев мира: детали инцидента

Злоумышленники вынесли девять предметов коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы в Лувре, пишет Le Parisien

Фасад музея Лувра 19 октября 2025 года (Фото: Mohammed Badra / EPA)

Утром в воскресенье, 19 октября, в Париже произошло ограбление одного из крупнейших и самых известных музеев мира – Лувра. Факт инцидента подтвердила французский министр культуры Рашида Дати.

"Сегодня утром на открытии музея Лувра произошло ограбление. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте происшествия вместе с работниками музея и полицией. Продолжается расследование", – написала чиновница.

В самом Лувре сообщили, что музей будет закрыт в воскресенье по исключительным причинам.

Газета Le Parisien заявила, что, согласно предварительным данным следствия, преступники прибыли на место на двух очень мощных скутерах Tmax, а попали в здание со стороны набережной реки Сены, где проводятся ремонтные работы.

Благодаря подъемнику они смогли непосредственно добраться до нужного зала – галереи Аполлона на втором этаже, передает медиа.

"Разбив окна с помощью болгарки, двое мужчин проникли внутрь, а третий, вероятно, остался наверху. Они набросились на две первые галереи: галерею Наполеона и галерею французских монархов. В общей сложности воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: ожерелье, брошь, диадему Однако знаменитый "Регент", самый большой бриллиант коллекции весом более 140 карат, не был похищен. Размер ущерба пока оценивается по фотографиям пропавших предметов", – говорится в публикации.

По данным Le Parisien, один из ценных предметов был найден снаружи – речь идет о короне императрицы Евгении (жены Наполеона III), которая "имеет неоценимую ценность" и была повреждена.

Газета отмечает, что одним из вопросов, который сейчас возникает – похищенные ювелирные изделия уже переплавили, чтобы продать золото.

"Риск заключается в том, что некоторые бриллианты могут быть проданы в розницу, что значительно усложнит восстановление драгоценностей", – пояснил собеседник, приближенный к расследованию, медиа.

По информации газеты, преступники скрылись на скутерах TMax в направлении автомагистрали A6 (соединяет Париж и город Лион), что было зафиксировано камерами видеонаблюдения.