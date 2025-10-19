У Парижі пограбували Лувр – один з найбільших та найпопулярніших музеїв світу: деталі злочину
Вранці у неділю, 19 жовтня, у Парижі сталося пограбування одного з найбільших та найвідоміших музеїв світу – Лувру. Факт інциденту підтвердила французька міністерка культури Рашида Даті.
"Сьогодні вранці на відкритті музею Лувру сталося пограбування. Постраждалих немає. Я перебуваю на місці події разом із працівниками музею та поліцією. Триває розслідування", – написала чиновниця.
У самому Луврі повідомили, що музей буде закрито у неділю через виняткові причини.
Газета Le Parisien заявила, що, згідно з попередніми даними слідства, злочинці прибули на місце на двох дуже потужних скутерах Tmax, а потрапили у будівлю з боку набережної річки Сени, де проводяться ремонтні роботи.
Завдяки підйомнику вони змогли безпосередньо дістатися до потрібної зали – галереї Аполлона на другому поверсі, передає медіа.
"Розбивши вікна за допомогою болгарки, двоє чоловіків проникли всередину, а третій, ймовірно, залишився нагорі. Вони накинулися на дві перші галереї: галерею Наполеона і галерею французьких монархів. Загалом злодії викрали дев'ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці: намисто, брошку, діадему... Однак знаменитий "Регент", найбільший діамант колекції вагою понад 140 каратів, не був викрадений. Розмір збитків наразі оцінюється за фотографіями зниклих предметів", – йдеться у публікації.
За даними Le Parisien, один із коштовних предметів було знайдено ззовні – йдеться про корону імператриці Євгенії (дружини Наполеона III), яка "має неоціненну цінність" і була пошкоджена.
Газета зазначає, що одне з питань, яке зараз постає, – чи вже переплавили викрадені ювелірні вироби, щоб продати золото.
"Ризик полягає в тому, що деякі діаманти можуть бути продані в роздріб, що значно ускладнить відновлення коштовностей", – пояснив медіа співрозмовник, наближений до розслідування.
За інформацією газети, злочинці втекли на скутерах TMax у напрямку автомагістралі A6 (сполучає Париж та місто Ліон), що було зафіксовано камерами відеоспостереження.
- У січні президент Франції Макрон повідомив, що картина Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" в межах масштабної реконструкції та розширення Лувру отримає власну залу. Реконструкція може тривати до десяти років.
