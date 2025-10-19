У Парижі пограбували Лувр – один з найбільших та найпопулярніших музеїв світу: деталі злочину

Фасад музею Лувру 19 жовтня 2025 року (Фото: Mohammed Badra / EPA)

Вранці у неділю, 19 жовтня, у Парижі сталося пограбування одного з найбільших та найвідоміших музеїв світу – Лувру. Факт інциденту підтвердила французька міністерка культури Рашида Даті.

"Сьогодні вранці на відкритті музею Лувру сталося пограбування. Постраждалих немає. Я перебуваю на місці події разом із працівниками музею та поліцією. Триває розслідування", – написала чиновниця.

У самому Луврі повідомили, що музей буде закрито у неділю через виняткові причини.

Газета Le Parisien заявила, що, згідно з попередніми даними слідства, злочинці прибули на місце на двох дуже потужних скутерах Tmax, а потрапили у будівлю з боку набережної річки Сени, де проводяться ремонтні роботи.

Завдяки підйомнику вони змогли безпосередньо дістатися до потрібної зали – галереї Аполлона на другому поверсі, передає медіа.

"Розбивши вікна за допомогою болгарки, двоє чоловіків проникли всередину, а третій, ймовірно, залишився нагорі. Вони накинулися на дві перші галереї: галерею Наполеона і галерею французьких монархів. Загалом злодії викрали дев'ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці: намисто, брошку, діадему... Однак знаменитий "Регент", найбільший діамант колекції вагою понад 140 каратів, не був викрадений. Розмір збитків наразі оцінюється за фотографіями зниклих предметів", – йдеться у публікації.

За даними Le Parisien, один із коштовних предметів було знайдено ззовні – йдеться про корону імператриці Євгенії (дружини Наполеона III), яка "має неоціненну цінність" і була пошкоджена.

Газета зазначає, що одне з питань, яке зараз постає, – чи вже переплавили викрадені ювелірні вироби, щоб продати золото.

"Ризик полягає в тому, що деякі діаманти можуть бути продані в роздріб, що значно ускладнить відновлення коштовностей", – пояснив медіа співрозмовник, наближений до розслідування.

За інформацією газети, злочинці втекли на скутерах TMax у напрямку автомагістралі A6 (сполучає Париж та місто Ліон), що було зафіксовано камерами відеоспостереження.