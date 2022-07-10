В партии Шольца – скандал. На ее вечеринке могли подмешивать "вещества для изнасилования"

В Социал-демократической партии Германии начали расследование из-за возможного подмешивания женщинам "веществ для изнасилования" на внутренней партийной вечеринке. Об этом сообщает DW.

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Вечеринка прошла в среду, перед летними каникулами в Бундестаге. В ней принимали участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, депутаты местного и национального уровней, а также ряд других гостей.

В СДПГ считают, что на вечеринке от "веществ для изнасилования" могли пострадать восемь женщин. Партия сообщила об инциденте в полицию и призывает поступить также всех, кто считает, что стал жертвой.

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Марк Сировой

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