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В партии Шольца – скандал. На ее вечеринке могли подмешивать "вещества для изнасилования"

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 07:40
В партии Шольца – скандал. На ее вечеринке могли подмешивать
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

В Социал-демократической партии Германии начали расследование из-за возможного подмешивания женщинам "веществ для изнасилования" на внутренней партийной вечеринке. Об этом сообщает DW.

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Вечеринка прошла в среду, перед летними каникулами в Бундестаге. В ней принимали участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, депутаты местного и национального уровней, а также ряд других гостей.

В СДПГ считают, что на вечеринке от "веществ для изнасилования" могли пострадать восемь женщин. Партия сообщила об инциденте в полицию и призывает поступить также всех, кто считает, что стал жертвой.

Читайте также: Немецкая партия призвала запустить Северный поток-2. Шольц назвал ее "партией России"

Марк Сировой
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