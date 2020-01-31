Глава ПАСЕ хочет "помирить" делегации Украины и России

Украинскую и российскую делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы хотят собрать на разговор по "чувствительным вопросам". Такую инициативу хочет проявить новый спикер ПАСЕ Хендрик Дамс, о чем сообщил пропагандистскому изданию РФ Известия.
"Безусловно, я хотел бы иметь возможность собрать людей за одним столом, чтобы обсудить наиболее чувствительные вопросы. И это то, что я планирую сделать в будущем", - сказал бывший глава бельгийской делегации.
По словам Дамса, он пока не спешит с этим вопросом, так как находится в кресле председателя ПАСЕ всего несколько дней, и просит дать ему "немного времени, чтобы понять, как эта большая машина работает".
Балтик+ - группа противодействия российской агрессии на дипломатической площадке ПАСЕ, входят депутаты Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.