Хендрик Дамс (фото - Candice Imbert / Council of Europe)

Украинскую и российскую делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы хотят собрать на разговор по "чувствительным вопросам". Такую инициативу хочет проявить новый спикер ПАСЕ Хендрик Дамс, о чем сообщил пропагандистскому изданию РФ Известия.

"Безусловно, я хотел бы иметь возможность собрать людей за одним столом, чтобы обсудить наиболее чувствительные вопросы. И это то, что я планирую сделать в будущем", - сказал бывший глава бельгийской делегации.

По словам Дамса, он пока не спешит с этим вопросом, так как находится в кресле председателя ПАСЕ всего несколько дней, и просит дать ему "немного времени, чтобы понять, как эта большая машина работает".

Вчера, 30 января, п олномочия россиян в ПАСЕ были подтверждены в полном объеме, а почти все правки, предложенные Украиной, отклонены.

были подтверждены За "прощение" РФ в ПАСЕ голосовала Западная Европа и украинка. Глава украинской делегации заявила, что не может ее исключить.

Балтик+ - группа противодействия российской агрессии на дипломатической площадке ПАСЕ, входят депутаты Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.