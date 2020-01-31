Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Глава ПАСЕ хочет "помирить" делегации Украины и России

Глава ПАСЕ хочет "помирить" делегации Украины и России - Фото
Хендрик Дамс (фото - Candice Imbert / Council of Europe)
31.01.2020, 10:29

Глава организации Хендрик Дамс не знает, каким может быть исход встречи россиян с украинцами и другими членами Балтик+: говорит, "будет понятно позже"

Украинскую и российскую делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы хотят собрать на разговор по "чувствительным вопросам". Такую инициативу хочет проявить новый спикер ПАСЕ Хендрик Дамс, о чем сообщил пропагандистскому изданию РФ Известия.

"Безусловно, я хотел бы иметь возможность собрать людей за одним столом, чтобы обсудить наиболее чувствительные вопросы. И это то, что я планирую сделать в будущем", - сказал бывший глава бельгийской делегации.

По словам Дамса, он пока не спешит с этим вопросом, так как находится в кресле председателя ПАСЕ всего несколько дней, и просит дать ему "немного времени, чтобы понять, как эта большая машина работает".

  • Вчера, 30 января, полномочия россиян в ПАСЕ были подтверждены в полном объеме, а почти все правки, предложенные Украиной, отклонены.
  • За "прощение" РФ в ПАСЕ голосовала Западная Европа и украинка. Глава украинской делегации заявила, что не может ее исключить.

Балтик+ - группа противодействия российской агрессии на дипломатической площадке ПАСЕ, входят депутаты Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.

Еще по теме
Напишите нам
пасе оккупация Хендрик Дамс Балтик+
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 