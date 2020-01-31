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Ясько о голосовании украинки за РФ в ПАСЕ: Не могу ее исключить

Ясько о голосовании украинки за РФ в ПАСЕ: Не могу ее исключить - Фото
Елизавета Ясько (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
31.01.2020, 07:01

Глава украинской делегации считает, что правильно не поддерживать возвращение РФ в ПАСЕ, однако не может повлиять на позицию члена делегации

Нардепа ОПЗЖ Юлию Левочкину нельзя исключить из украинской делегации в в Парламентской Ассамблее Совета Европы, несмотря на ее голосование в поддержку государства-агрессора РФ. Об этом написала в Facebook глава украинской делегации Елизавета Ясько.

Она объяснила, что делегации в ПАСЕ обязательно формируются из представителей всех фракций Верховной Рады. Если этот принцип будет нарушен, то не будут утверждены полномочия делегации. При этом фракции сами выбирают своих представителей – и ни Ясько, "ни кто-либо другой не имеют права их исключать".

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"Общеизвестно, какую политическую силу госпожа Левочкина представляет, и какую политику эта сила проводит. В соответствии с принципом свободного мандата, каждый член делегации имеет право голосовать по своему усмотрению", - объяснила глава делегации.

Ясько не стала оценивать поступок Левочкиной, поскольку "это дело ее партийных боссов и избирателей". Но она подчеркнула, что остальные 11 членов делегации проголосовали против возвращения РФ в ПАСЕ - и она считает такую позицию правильной. 

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