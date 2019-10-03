В ПАСЕ провели акцию против присутствия российской делегации

Фото - пресс-служба ПАСЕ

В Парламентской ассамблее Совета Европы группа активистов выступила с протестом против присутствия российской делегации и обвинила организацию в отступлении от демократических ценностей. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что акция состоялась непосредственно в сессионном зале во время обсуждения вопроса нарушения прав человека и подавления мирных демонстраций в Москве.

Сообщается, что, когда начал выступать депутат Госдумы РФ Петр Толстой, участники протеста развернули украинский и грузинские флаги и выразили свое решительное несогласие с присутствием российской делегации в Ассамблее.

Активисты заявили, что Россия - это террористическое государство, и решение ПАСЕ о безусловном возвращении РФ постыдно. Участники акции отметили, что теперь Совет Европы, делегаты ПАСЕ, поддержавшие возвращение российской делегации, должны разделить ответственность за преступления кремлевского режима.

Охрана вывела участников акции из зала заседаний и здания Совета Европы. Отмечается, что к активистам не применяли "мер физического воздействия".

"Сегодня для всех нас угрозой является Россия, террористическое государство. Сейчас мы находимся в особой организации, которая призвана защищать права человека. Этим летом было принято решение о возвращении террористического государства России в Ассамблею. Это неприемлемо, учитывая ценности, на основе которых существует эта организация", - заявил один из организаторов акции Рафаль Сужек.

По его словам, в акции приняли участие украинцы, поляки, крымские татары, но координация ее организации проходила между активистами из многих других стран Европы.

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