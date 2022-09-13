В плен ВСУ попали тысячи оккупантов, включая офицеров – Welt

Отступая в Харьковской области, российские оккупанты бросили сотни танков и грузовиков. Кроме того, тысячи российских солдат, среди которых высокопоставленные офицеры, попали в плен. Об этом пишет немецкое издание Die Welt, ссылаясь на подтверждение Киева.

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Издание напомнило, что в Минобороны РФ говорили о "тактическом отходе" с намерением усилить войска на Донбассе.

"Однако об организованном отступлении не может быть и речи. Поскольку линии обороны россиян рухнули, солдаты просто разбежались. Украинские военные сообщают, что им удалось взять множество городов без единого выстрела", – говорится в публикации.

Издание пишет, что российские силы часто бросали все, сотни танков и грузовиков, а также тонны боеприпасов, которые попали в руки украинских бойцов.

"Кроме того, тысячи солдат попали в плен. Среди них есть высокопоставленные офицеры, что подтверждают в Киеве", – сказано в сообщении.

Украинские военные добиваются прогресса на юге и востоке, подтверждают в Пентагоне. В Харьковской области ВСУ взяли под контроль Купянск, Изюм и ряд населенных пунктов поменьше.

Вчера боец ВСУ Андрей Баштовый, который принимал участие в зачистке Изюма, опубликовал рапорты российских командиров о том, что они отказываются от участия в "специальной операции".

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Вадим Ребрина

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