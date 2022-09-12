"По причине моральной усталости". Боец ВСУ опубликовал рапорты россиян об отказе воевать

Боец ВСУ Андрей Баштовый, который принимал участие в зачистке Изюма, опубликовал рапорты российских командиров о том, что они отказываются от участия в "специальной операции".

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В частности опубликованы рапорты командира взвода, его заместителей и командиров отделений из пгт Калинец Московской области, которые "резко захотели домой 30 августа".

Боец иронично предположил, что это, очевидно, из-за погоды в Изюме.

"Нашел 10 таких рапортов. Аккуратно сложены. Авторы уже упетляли", – написал Баштовый.

В Изюме Харьковской области, где 10 сентября подняли флаг Украины, сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия, горожане с радостью встречают военных Вооруженных Сил Украины, но в городе значительные разрушения.

Вадим Ребрина

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