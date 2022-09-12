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"По причине моральной усталости". Боец ВСУ опубликовал рапорты россиян об отказе воевать

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 21:05
Российские оккупанты (фото – ЕРА)

Боец ВСУ Андрей Баштовый, который принимал участие в зачистке Изюма, опубликовал рапорты российских командиров о том, что они отказываются от участия в "специальной операции".

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В частности опубликованы рапорты командира взвода, его заместителей и командиров отделений из пгт Калинец Московской области, которые "резко захотели домой 30 августа".

Боец иронично предположил, что это, очевидно, из-за погоды в Изюме.

"Нашел 10 таких рапортов. Аккуратно сложены. Авторы уже упетляли", – написал Баштовый.

"По причине моральной усталости". Боец ВСУ опубликовал рапорты россиян об отказе воевать

"По причине моральной усталости". Боец ВСУ опубликовал рапорты россиян об отказе воевать

"По причине моральной усталости". Боец ВСУ опубликовал рапорты россиян об отказе воевать

"По причине моральной усталости". Боец ВСУ опубликовал рапорты россиян об отказе воевать

"По причине моральной усталости". Боец ВСУ опубликовал рапорты россиян об отказе воевать

"По причине моральной усталости". Боец ВСУ опубликовал рапорты россиян об отказе воевать

"По причине моральной усталости". Боец ВСУ опубликовал рапорты россиян об отказе воевать

"По причине моральной усталости". Боец ВСУ опубликовал рапорты россиян об отказе воевать

"По причине моральной усталости". Боец ВСУ опубликовал рапорты россиян об отказе воевать

"По причине моральной усталости". Боец ВСУ опубликовал рапорты россиян об отказе воевать
  • В Изюме Харьковской области, где 10 сентября подняли флаг Украины, сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия, горожане с радостью встречают военных Вооруженных Сил Украины, но в городе значительные разрушения.
Вадим Ребрина
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ВСУ война изюм рапорт
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