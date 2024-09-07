В Подмосковье горит ж/д депо: огонь виден в соседних населенных пунктах – видео

Место, где произошел пожар – это строительная площадка вблизи "отстойника" электричек и ангаров с поездами. Там якобы проводили реконструкцию

Пожар на железнодорожном депо в Подмосковье (Фото: соцсети)

В российском Алабушеве, расположенном в 50 км от Москвы, вспыхнул масштабный пожар на железнодорожном депо. Видео публикуют пропагандистские ресурсы РФ.

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Инцидент произошел 6 сентября около 22:00 по киевскому времени. Дым и огонь видны в соседних населенных пунктах – их жители жалуются на запах гари.

Telegram-каналы россиян отмечают, что пламя быстро распространяется.

Местные жители сообщают, что в депо якобы проводили реконструкцию. Место, где произошел пожар – это строительная площадка вблизи "отстойника" электричек и ангаров с поездами.

Пожар возник из-за двойной халатности: рабочие сжигали мусор не в специально отведенном месте, а рядом были оставлены строительные отходы, такие как битум и гудрон.

26 августа 2024 года в российском Омске произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе "Газпромнефть-ОНПЗ". Там бушевал большой пожар.

1 сентября дрон попал в нефтеперерабатывающий завод в Москве . Пожар не могли погасить сутки.

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