У Підмосков'ї горить залізничне депо: вогонь видно у сусідніх населених пунктах – відео

Місце, де сталася пожежа, – це будівельний майданчик поблизу "відстійника" електричок і ангарів з поїздами. Там нібито проводили реконструкцію

Пожежа на залізничному депо у Підмосков'ї (Фото: соцмережі)

У російському Алабушеві, розташованому за 50 км від Москви, спалахнула масштабна пожежа на залізничному депо. Відео публікують пропагандистські ресурси РФ.

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Інцидент стався 6 вересня близько 22:00 за київським часом. Дим та вогонь видно у сусідніх населених пунктах – їхні жителі скаржаться на запах гару.

Telegram-канали росіян зазначають, що полум'я швидко розповсюджується.

Місцеві жителі повідомляють, що у депо нібито проводили реконструкцію. Місце, де сталася пожежа, – це будівельний майданчик поблизу "відстійника" електричок і ангарів з поїздами.

Пожежа виникла через подвійне недбальство: робітники спалювали сміття не в спеціально відведеному місці, а поруч були залишені будівельні відходи, такі як бітум і гудрон.

26 серпня 2024 року в російському Омську стався вибух на нафтопереробному заводі "Газпромнєфть-ОНПЗ". Там вирувала велика пожежа.

1 вересня дрон влучив у нафтопереробний завод у Москві. Пожежу не могли загасити добу.

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