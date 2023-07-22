В Подмосковье россиянин захватил коттедж, взял заложников и стрелял по силовикам – росСМИ

Российские Telegram-каналы пишут, что в элитном поселке Шервуд в Подмосковье мужчина в военной форме захватил коттедж, взял заложников и открыл огонь по российским силовикам.

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По данным российского ресурса BAZA, россиянин якобы кричал, что недавно вернулся с войны против Украины.

Кроме того, добавляют в Telegram-канале, мужчина заявил, что он якобы собрал целый арсенал оружия, чтобы "пойти на Кремль", а в коттедже он оказался из-за того, что "так ему приказал сделать Бог".

По данным российского ресурса ASTRA, мужчина приехал в Москву недавно, адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже.

По словам владелицы коттеджа, она находится за границей и не знает человека, который оказался у него дома.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева заявила, что захватчика зовут Вячеслав, ему 35 лет, он приехал в регион из Сибири и является психически нездоровым.

Силовики начали штурм дома, однако мужчина отказался сдаваться и открыл по ним огонь из автомата Калашникова.

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