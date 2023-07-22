У Підмосков'ї росіянин захопив котедж, взяв заручників та стріляв по силовиках – росЗМІ

Російські Telegram-канали пишуть, що в елітному селищі Шервуд у Підмосков'ї чоловік у військовій формі захопив котедж, взяв заручників та відкрив вогонь по російських силовиках.

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За даними російського ресурсу BAZA, росіянин начебто кричав, що нещодавно повернувся з війни проти України.

Крім того, додають у Telegram-каналі, чоловік заявив, що він начебто зібрав цілий арсенал зброї, аби "піти на Кремль", а в котеджі він опинився через те, що "так йому наказав зробити Бог".

За даними російського ресурсу ASTRA, чоловік приїхав до Москви нещодавно, адресу котеджу знайшов за оголошенням про продаж.

За словами власниці котеджу, вона перебуває за кордоном і не знає людину, яка опинилася у неї вдома.

Голова міського округу Істра Тетяна Вітушева заявила, що загарбника звати В'ячеслав, йому 35 років, він приїхав у регіон із Сибіру і є психічно нездоровим.

Силовики почали штурм будинку, проте чоловік відмовився здаватися та відкрив по них вогонь з автомата Калашникова.

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