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У Підмосков'ї росіянин захопив котедж, взяв заручників та стріляв по силовиках – росЗМІ

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22.07.2023, 16:51
У Підмосков'ї росіянин захопив котедж, взяв заручників та стріляв по силовиках – росЗМІ - Фото
Фото: ресурс російських пропагандистів

Російські Telegram-канали пишуть, що в елітному селищі Шервуд у Підмосков'ї чоловік у військовій формі захопив котедж, взяв заручників та відкрив вогонь по російських силовиках.

За даними російського ресурсу BAZA, росіянин начебто кричав, що нещодавно повернувся з війни проти України.

Крім того, додають у Telegram-каналі, чоловік заявив, що він начебто зібрав цілий арсенал зброї, аби "піти на Кремль", а в котеджі він опинився через те, що "так йому наказав зробити Бог".

Фото: ресурс російських пропагандистів

За даними російського ресурсу ASTRA, чоловік приїхав до Москви нещодавно, адресу котеджу знайшов за оголошенням про продаж.

Фото: ресурс російських пропагандистів

За словами власниці котеджу, вона перебуває за кордоном і не знає людину, яка опинилася у неї вдома.

Голова міського округу Істра Тетяна Вітушева заявила, що загарбника звати В'ячеслав, йому 35 років, він приїхав у регіон із Сибіру і є психічно нездоровим. 

Силовики почали штурм будинку, проте чоловік відмовився здаватися та відкрив по них вогонь з автомата Калашникова.

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Мілана Головань
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