В полиции пояснили, за что наказали патрульных в истории с депутатом Брагаром

Патрульные полицейские, которые остановили авто нардепа фракции Слуга народа Евгения Брагара, получили выговор за то, что не включили нагрудные камеры. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

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"Учитывая заинтересованность СМИ информируем, что патрульных привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора не за остановку и проверку водителя, которого они заподозрили в управлении в состоянии опьянения, а потому, что инспекторы не выполнили требования инструкции и не включили нагрудные камеры", – сказано в сообщении.

Там пояснили, что патрульные "по закону имеют право и обязаны предупреждать и фиксировать нарушения правил дорожного движения, в частности, такое серьезное нарушение, как управление в состоянии опьянения".

4 июля Брагар сообщил, что патрульные остановили его автомобиль, якобы требовали взятку при выключенных боди-камерах, обвиняли его в якобы наркотическом опьянении и повезли на экспертизу к наркологу.

Нардеп заверял, что запрещенных веществ не употреблял и прошел параллельный независимый тест на наркотики, который дал отрицательный результат.

В полиции отстранили патрульных и их руководителей на время служебного расследования. Глава Нацполиции Игорь Клименко заявлял, что у патрульных были выключены боди-камеры во время инцидента с Брагаром.

Сегодня стало известно, что полиция отменила админпротокол против Брагар о вождении авто якобы под наркотиками, а причастным к инциденту двум патрульным объявили выговор.

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