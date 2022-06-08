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В Польше провели соцопрос на тему поддержки Украины в войне

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 21:55
В Польше провели соцопрос на тему поддержки Украины в войне - Фото
Посол России в Польше (фото - EPA)

Согласно соцопросу, 55% поляков считают, что Украина должна воевать до тех пор, пока Россия не уйдет со всех оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Исследование проведено компанией Social Changes по заказу портала wPolityce.pl.

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По мнению 15% опрошенных, Украина должна "воевать до тех пор, пока Россия не отойдет с украинской территории на позиции до начала [настоящей] войны".

Всего 6% поляков считают, что Украина должна "согласиться на прекращение огня и временно принять все территориальные потери".

24% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился методом CAWI (Computer Assisted Web Interview) с 23 по 30 мая 2022 года по общенациональной репрезентативной выборке (по полу, возрасту, месту жительства). В исследовании приняли участие 1055 человек.

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Вадим Ребрина
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война польша соцопрос
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