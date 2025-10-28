В Польше задержали депутата за "кражу" в IKEA. Тот заявил: Был в наушниках, не заметил

Политик от пророссийской партии не заплатил за сковородку и другие кухонные принадлежности

Конрад Беркович (Фото: EPA/Tomasz Gzell)

В Польше 27 октября задержали депутата парламента от пророссийской Конфедерации "Свобода и Независимость" (PiS) Конрада Берковича при попытке вынести из магазина IKEA в Кракове неоплаченные товары. Как сообщает RMF 24, сообщение об этом инциденте поступило на их горячую линию.

Депутат якобы пытался украсть кухонные принадлежности стоимостью 400 злотых (около 4600 грн). На место прибыла полиция и выписала депутату штраф 500 злотых (около 5700 грн), так как кража на сумму меньше 800 злотых (около 9200 грн) считается лишь правонарушением.

Товар вернули в магазин, а депутат Беркович сразу оплатил штраф, но не раскрыл, что является депутатом парламента.

Ситуацию прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск

"Один из лидеров Конфедерации, Беркович, был пойман при попытке кражи в магазине IKEA. Не так много по сравнению с PiS, но с чего-то надо начинать", – написал он в соцсети Х.

Лидер Конфедерации PiS Славомир Ментцен выступил в защиту однопартийца в соцсети Х. По его словам, Беркович "совершал крупную покупку", стоя на кассе самообслуживания в наушниках и якобы из-за них не услышал, что некоторые товары не оплачены.

"Многие товары отсутствовали, и он не слышал их из-за наушников. Он сразу же заплатил штраф, не воспользовавшись иммунитетом. Превращать эту очевидную ошибку в попытку кражи – глупо. А нападки на него со стороны политиков, ответственных за многомиллионные хищения, просто позорны", – написал Ментцен.

Депутат сейма Польши Роман Гиертых отметил, что на месте Ментцена его бы встревожила информация о том, что его заместитель "потихоньку крадет сковороду и полотенца". Он поинтересовался, что собирался делать польский депутат с этим товаром и предположил, что охрана IKEA "спасла голову гендиректора New Hope, поймав потенциального злоумышленника".

Ситуацию прокомментировал и сам Беркович в соцсети Х. По его словам, он в спешке делал покупки в ІКЕА и не заметил, что оплатил не все предметы – остались сковородка и тарелки. Депутат назвал это "простой невнимательностью" и "глупой ошибкой", за которую на месте оплатил штраф.

Также он ответил на слова Туска и Гиертыха.

"Одно дело – забыть что-то просканировать на кассе самообслуживания в мебельном магазине, будучи в наушниках и сделав много покупок, и совсем другое – лишить поляков сбережений в скандале с Amber Gold. Ты, лживый циник, последний, кто может обвинить кого-либо в воровстве", – заявил он в ответ на пост польского премьера.

А депутату Сейма Гиертыху он припомнил скандал с его участием.

"Я так понимаю, что во время скандала с Полнордом вы тоже были в наушниках, совершили множество транзакций и не заметили одну подозрительную из 60 галлонов? Потому что, если бы вы были, как я сегодня на кассе самообслуживания в мебельном магазине, я бы вернул вам остатки вашей чести", – написал он.