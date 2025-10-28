У Польщі проросійського депутата затримали за "крадіжку" в IKEA. Той каже – поспішав

Політик від проросійської партії не заплатив за сковорідку та інше кухонне приладдя

Конрад Беркович (Фото: EPA/Tomasz Gzell)

У Польщі 27 жовтня затримали депутата парламенту від проросійської Конфедерації "Свобода і Незалежність" Конрада Берковича під час спроби винести з магазину IKEA в Кракові неоплачені товари. Як повідомляє RMF 24, повідомлення про цей інцидент надійшло на їхню гарячу лінію.

Депутат нібито намагався вкрасти кухонне приладдя вартістю 400 злотих (близько 4600 грн). На місце прибула поліція і виписала депутату штраф 500 злотих (близько 5700 грн), оскільки крадіжка на суму менш як 800 злотих (близько 9200 грн) вважається лише правопорушенням.

Товар повернули в магазин, а депутат Беркович одразу сплатив штраф, але не розкрив, що є депутатом парламенту.

Ситуацію прокоментував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Один із лідерів Конфедерації, Беркович, був спійманий під час спроби крадіжки в магазині IKEA. Не так багато порівняно з PiS, але з чогось треба починати", – написав він у соцмережі Х.

Лідер Конфедерації Славомір Ментцен виступив на захист однопартійця в соцмережі Х. За його словами, Беркович "здійснював велику покупку", стоячи на касі самообслуговування в навушниках і нібито через них не почув, що деякі товари не оплачено.

"Багато товарів були відсутні, і він не чув їх через навушники. Він одразу ж заплатив штраф, не скориставшись імунітетом. Перетворювати цю очевидну помилку на спробу крадіжки – нерозумно. А нападки на нього з боку політиків, відповідальних за багатомільйонні розкрадання, просто ганебні", – написав Ментцен.

Депутат сейму Польщі Роман Гіертих зазначив, що на місці Ментцена його б стривожила інформація про те, що його заступник "потихеньку краде сковороду і рушники". Він поцікавився, що збирався робити польський депутат із цим товаром і припустив, що охорона IKEA "врятувала голову гендиректора New Hope, спіймавши потенційного зловмисника".

Ситуацію прокоментував і сам Беркович у соцмережі Х. За його словами, він поспіхом робив покупки в ІКЕА і не помітив, що оплатив не всі предмети – залишилися сковорідка і тарілки. Депутат назвав це "простою неуважністю" і "дурною помилкою", за яку на місці сплатив штраф.

Також він відповів на слова Туска і Гієртиха.

"Одна справа – забути щось просканувати на касі самообслуговування в меблевому магазині, будучи в навушниках і зробивши купу покупок, і зовсім інша – позбавити поляків заощаджень у скандалі з Amber Gold. Ти, брехливий цинік, останній, хто може звинуватити когось у крадіжці", – заявив він у відповідь на пост польського прем'єра.

А депутату Сейму Гієртиху він пригадав скандал за його участю.

"Я так розумію, що під час скандалу з Полнордом ви теж були в навушниках, здійснили купу транзакцій і не помітили одну підозрілу з 60 галонів? Тому що, якби ви були, як я сьогодні на касі самообслуговування в меблевому магазині, я повернув би вам залишки вашої честі", – написав він.