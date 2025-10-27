У Перемишлі вп'яте з початку року зірвали прапор України з консульства
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
У місті Перемишль невідомі вчергове зірвали український прапор з будівлі консульства. Про це в соціальній мережі X повідомив посол України у Польщі Василь Боднар.
"Хвиля антиукраїнської ненависті в соціальних мережах знову призвела до зриву українського прапора з почесного консульства України в Перемишлі. Це щонайменше п'ятий акт публічної наруги над прапором України у тому ж місці цього року", – написав Боднар.
Дипломат публічно звернувся до польської поліції та Міністерства закордонних справ країни з проханням вжити заходів для пошуку винних та притягнення їх до відповідальності.
Боднар додав, що польське законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до одного року за наругу над національним прапором.
- У квітні 2025 року в Литві невідомі зламали чотири флагштоки з українськими прапорами. Флагштоки були відламані біля основи та повалені на землю. Деякі забруднені червоною фарбою або кров'ю.
Коментарі (0)