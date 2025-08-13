У Польщі затримали 17-річного українця за підозрою у вандалізмі на замовлення Росії

Поліція вважає, що підліток причетний до пошкодження пам'ятника жертвам Волинської трагедії

Ілюстративне фото: Depositphotos

Агентство внутрішньої безпеки та поліція Польщі затримали 17-річного громадянина України, якого підозрюють в актах вандалізму та розпалюванні національної ворожнечі. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Томаш Семоняк.

За словами представника влади, юнак нібито пошкодив пам'ятник жертвам Волинської трагедії у місцевості Домостава Підкарпатського воєводства, розмалювавши його "антипольським графіті".

"Ці дії сприяли розпалюванню напруженості між поляками та українцями", – заявив міністр.

За даними Семоняка, акт вандалізму був вчинений на замовлення "іноземних органів".

Канцелярія прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска підтвердила затримання українця "за звинуваченням в актах саботажу".

"Це не перший випадок, коли росіяни вербують українців та білорусів для здійснення такої діяльності на польській землі", – наголосили в канцелярії.

Як повідомляло Польське радіо, поліція отримала повідомлення про пошкодження пам'ятника 7 серпня. На пам’ятнику був намальований червоно-чорний прапор та виведено напис кирилицею: "Слава УПА".

Фото: Rafał Mekler/Facebook