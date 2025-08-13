У Польщі затримали 17-річного українця за підозрою у вандалізмі на замовлення Росії
Агентство внутрішньої безпеки та поліція Польщі затримали 17-річного громадянина України, якого підозрюють в актах вандалізму та розпалюванні національної ворожнечі. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Томаш Семоняк.
За словами представника влади, юнак нібито пошкодив пам'ятник жертвам Волинської трагедії у місцевості Домостава Підкарпатського воєводства, розмалювавши його "антипольським графіті".
"Ці дії сприяли розпалюванню напруженості між поляками та українцями", – заявив міністр.
За даними Семоняка, акт вандалізму був вчинений на замовлення "іноземних органів".
Канцелярія прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска підтвердила затримання українця "за звинуваченням в актах саботажу".
"Це не перший випадок, коли росіяни вербують українців та білорусів для здійснення такої діяльності на польській землі", – наголосили в канцелярії.
Як повідомляло Польське радіо, поліція отримала повідомлення про пошкодження пам'ятника 7 серпня. На пам’ятнику був намальований червоно-чорний прапор та виведено напис кирилицею: "Слава УПА".
- 12 серпня повідомлялося, що Польща депортує 57 громадян України за участь у заворушеннях на концерті білоруського репера Макса Коржа, що відбувся 9 серпня на Національному стадіоні у Варшаві. Одним із порушень названо розгортання на заході прапора ОУН-УПА.
- Після ухвалення рішення про депортацію Туск заявив, що "антипольські жести українців та розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – це сценарій, зрежисований Путіним, іноземними агентами та місцевими ідіотами".
Коментарі (0)