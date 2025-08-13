В Польше задержан 17-летний украинец по подозрению в вандализме по заказу России

Полиция считает, что подросток причастен к повреждению памятника жертвам Волынской трагедии

Иллюстративное фото: Depositphotos

Управление внутренней безопасности и полиция Польши задержали 17-летнего гражданина Украины, подозреваемого в актах вандализма и разжигании национальной вражды. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк.

По словам представителя власти, молодой человек якобы повредил памятник жертвам Волынской трагедии в Домоставе Подкарпатского воеводства, обрисовав его "антипольскими граффити".

"Эти действия способствовали разжиганию напряженности между поляками и украинцами", – заявил министр.

По данным Семоняка, акт вандализма был совершен по заказу "иностранных органов".

Канцелярия премьер-министра Польши Дональда Туска подтвердила задержание украинца "по обвинению в актах саботажа".

"Это не первый случай, когда россияне вербуют украинцев и беларусов для осуществления подобной деятельности на польской земле", – подчеркнули в канцелярии.

Как сообщало Польское радио, полиция получила сообщение о повреждении памятника 7 августа. На памятнике был нарисован красно-черный флаг и надпись кириллицей: "Слава УПА".

Фото: Рафал Меллер/Facebook