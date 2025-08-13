В Польше задержан 17-летний украинец по подозрению в вандализме по заказу России
Управление внутренней безопасности и полиция Польши задержали 17-летнего гражданина Украины, подозреваемого в актах вандализма и разжигании национальной вражды. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк.
По словам представителя власти, молодой человек якобы повредил памятник жертвам Волынской трагедии в Домоставе Подкарпатского воеводства, обрисовав его "антипольскими граффити".
"Эти действия способствовали разжиганию напряженности между поляками и украинцами", – заявил министр.
По данным Семоняка, акт вандализма был совершен по заказу "иностранных органов".
Канцелярия премьер-министра Польши Дональда Туска подтвердила задержание украинца "по обвинению в актах саботажа".
"Это не первый случай, когда россияне вербуют украинцев и беларусов для осуществления подобной деятельности на польской земле", – подчеркнули в канцелярии.
Как сообщало Польское радио, полиция получила сообщение о повреждении памятника 7 августа. На памятнике был нарисован красно-черный флаг и надпись кириллицей: "Слава УПА".
- 12 августа сообщалось, что Польша депортирует 57 граждан Украины за участие в беспорядках на концерте беларуского рэпера Макса Коржа, который состоялся 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве. Одним из нарушений названо развертывание на мероприятии флага ОУН-УПА.
- После принятия решения о депортации Туск заявил, что "антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше – это сценарий, срежиссированный Путиным, иностранными агентами и местными идиотами".
