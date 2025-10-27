В Перемышле пятый раз с начала года сорвали флаг Украины с консульства

Василий Боднар обратился в полицию и МИД Польши с просьбой найти виновных в надругательстве над украинским флагом

Флаг Украины (Иллюстративное фото: Salvatore Di Nolfi/EPA)

В городе Перемышль неизвестные в очередной раз сорвали украинский флаг со здания консульства. Об этом в социальной сети X сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

"Волна антиукраинской ненависти в социальных сетях снова привела к срыву украинского флага с почетного консульства Украины в Перемышле. Это по меньшей мере пятый акт публичного надругательства над флагом Украины в том же месте в этом году", — написал Боднар.

Дипломат публично обратился к польской полиции и Министерству иностранных дел страны с просьбой принять меры для поиска виновных и привлечения их к ответственности.

Боднар добавил, что польское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года за надругательство над национальным флагом.

Фото: X-аккаунт Василия Боднара

В апреле 2025 года в Литве неизвестные сломали четыре флагштока с украинскими флагами. Флагштоки были отломаны у основания и повалены на землю. Некоторые испачканы красной краской или кровью.