В Польше задержан ученый из РФ, которого Украина ищет за незаконные раскопки в Крыму – фото

Российский ученый отказался давать показания. Его взяли под стражу на 40 дней и оповестили российскую сторону об аресте

Александр Бутягин (Фото: ресурсы россиян)

В Польше Агентство внутренней безопасности задержало российского ученого и представителя Эрмитажа Александра Б. Его разыскивает Украина за проведение незаконных археологических исследований во временно оккупированном Крыму, передает RMF 24.

Данные задержанного не называют, но, исходя из материалов дела, речь идет об Александре Бутягине – заведующем отделом древней археологии российского Государственного Эрмитажа. Он проводил серию лекций в Европе и "случайно" оказался в Варшаве по пути из Нидерландов на Балканы, где и был задержан в начале декабря.

В ноябре 2024 года прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь заочно сообщила о подозрении россиянину. С 2014 года он возглавлял поисковые группы, которые проводили незаконные раскопки в "Древнем городе Мирмекион" в Керчи без разрешений. Из-за этого объект культурного наследия частично был разрушен, а ущерб составил больше 200 млн грн, утверждают в прокуратуре.

Задержанного россиянина допросили в прокуратуре Варшавы, он отказался давать какие-либо показания. После этого суд постановил арестовать и взять задержанного под стражу на 40 дней.

Ожидается, что украинская сторона направит в Польшу официальный запрос об экстрадиции. Также Польша передала информацию о задержанном в российскую дипломатическую миссию. Его лекции в России во второй половине декабря уже отменены.

Александр Бутягин (Фото: прокуратура и ресурсы оккупантов)

Объекты культурного наследия в Крыму (Фото: прокуратура)