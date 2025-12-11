У Польщі затримано вченого з РФ, якого Україна шукає за незаконні розкопки в Криму – фото
У Польщі Агентство внутрішньої безпеки затримало російського вченого і представника Ермітажу Олександра Б. Його розшукує Україна за проведення незаконних археологічних досліджень у тимчасово окупованому Криму, передає RMF 24.
Даних затриманого не називають, але, виходячи з матеріалів справи, йдеться про Олександра Бутягіна – завідувача відділу стародавньої археології російського Державного Ермітажу. Він проводив серію лекцій у Європі й "випадково" опинився у Варшаві дорогою з Нідерландів на Балкани, де і був затриманий на початку грудня.
У листопаді 2024 року прокуратура Автономної Республіки Крим і міста Севастополь заочно повідомила про підозру росіянину. З 2014 року він очолював пошукові групи, які проводили незаконні розкопки в "Стародавньому місті Мірмекіон" у Керчі без дозволів. Через це об'єкт культурної спадщини частково було зруйновано, а збитки становили понад 200 млн грн, стверджують у прокуратурі.
Затриманого росіянина допитали в прокуратурі Варшави, він відмовився давати будь-які свідчення. Після цього суд постановив заарештувати й взяти затриманого під варту на 40 днів.
Очікується, що українська сторона направить до Польщі офіційний запит про екстрадицію. Також Польща передала інформацію про затриманого в російську дипломатичну місію. Його лекції в Росії в другій половині грудня вже скасовано.
- 6 листопада стало відомо, що прокуратура оскаржує виправдувальний вирок окупанту, якого звинувачували в мародерстві.
- 2 грудня стало відомо, що Україна повернула найбільшу за більш ніж 30 років колекцію артефактів, вилучену в ексчиновника.
Коментарі (0)