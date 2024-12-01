В понедельник, 2 декабря, ограничения электричества будут действовать 15 часов – Укрэнерго

На понедельник, 2 декабря, планируется ограничение потребления электричества с 7:00 до 22:00, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей анонсирован следующий график:

→ 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

→ 08:00 – 10:00 – две очереди отключений;

→ 10:00 – 11:00 – одна очередь отключений;

→ 11:00 – 19:00 – две очереди отключений;

→ 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности запланированы с 06:00 до 22:00.

Причиной временного введения ограничений является повреждение объектов энергетики во время массированной российской ракетно-дроновой атаки 28 ноября, отметило Укрэнерго.

Компания добавила, что время и объем ограничений могут измениться в течение суток.

Также Укрэнерго призвало экономно потреблять электроэнергию, когда свет появляется по графику.

СПРАВКА

Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. В общей сложности есть шесть таких очередей.

Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, два – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов.

Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.