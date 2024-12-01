В понедельник, 2 декабря, ограничения электричества будут действовать 15 часов – Укрэнерго
На понедельник, 2 декабря, планируется ограничение потребления электричества с 7:00 до 22:00, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Для бытовых потребителей анонсирован следующий график:
→ 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
→ 08:00 – 10:00 – две очереди отключений;
→ 10:00 – 11:00 – одна очередь отключений;
→ 11:00 – 19:00 – две очереди отключений;
→ 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности запланированы с 06:00 до 22:00.
Причиной временного введения ограничений является повреждение объектов энергетики во время массированной российской ракетно-дроновой атаки 28 ноября, отметило Укрэнерго.
Компания добавила, что время и объем ограничений могут измениться в течение суток.
Также Укрэнерго призвало экономно потреблять электроэнергию, когда свет появляется по графику.
Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. В общей сложности есть шесть таких очередей.
Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, два – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов.
Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.
- По данным Воздушных сил, 28 ноября россияне запустили по Украине более 90 ракет и около 100 дронов-шахедов. Большинство удалось сбить, но также зафиксировано 12 попаданий, в основном по объектам топливно-энергетического сектора.
- Руководство Львовской области предупредило, что в регионе возможны жесткие ограничения электроэнергии в течение нескольких дней, если не недели. В день атаки в Киеве увеличили объемы отключений – объявлялось по два часа со светом для потребителей.