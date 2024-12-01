У понеділок, 2 грудня, обмеження електрики діятимуть 15 годин – графік Укренерго
На понеділок, 2 грудня, заплановано обмеження споживання електрики з 7:00 до 22:00, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
Для побутових споживачів анонсовано такий графік:
→ 07:00 – 08:00 – одна черга відключень;
→ 08:00 – 10:00 – дві черги відключень;
→ 10:00 – 11:00 – одна черга відключень;
→ 11:00 – 19:00 – дві черги відключень;
→ 19:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності заплановані з 06:00 до 22:00.
Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження об'єктів енергетики під час масованої російської ракетно-дронової атаки 28 листопада, зазначило Укренерго.
Компанія додала, що час та обсяг обмежень можуть змінитися впродовж доби.
Також Укренерго закликало ощадливо споживати електроенергію, коли світло з'являється за графіком.
Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Загалом є шість таких черг.
Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.
Дані щодо тривалості відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.
- За даними Повітряних сил, 28 листопада росіяни запустили по Україні понад 90 ракет і близько 100 дронів-шахедів. Більшість вдалося збити, але також зафіксовано 12 влучань, в основному по об’єктах паливно-енергетичного сектору.
- Керівництво Львівської області попередило, що у регіоні можливі жорсткі обмеження електроенергії протягом днів, якщо не тижнів. У день атаки в Києві збільшили обсяги відключень – оголошувалося по дві години зі світлом для споживачів.