В Португалии отложили предвыборные дебаты из-за отключения электроэнергии

Блэкаут в Португалии (Фото: Rodrigo Jimenez/EPA)

Португальские политики отменили телевизионные предвыборные дебаты, запланированные на понедельник, 28 апреля, из-за масштабного отключения электроэнергии по всей стране. Об этом сообщила газета Politico.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру из правоцентристской Социал-демократической партии и Педро Нуну Сантос из главной оппозиционной левоцентристской Социалистической партии должны встретиться на дебаты в понедельник вечером.

Но поскольку большая часть страны осталась без электроэнергии, оба лидера согласились перенести свои дебаты на более поздний срок.

В Лиссабоне из-за отключения света закрыли метро, перестали работать банкоматы и светофоры, прерван телефонный и интернет-трафик.

Внеочередные выборы в Португалии пройдут 18 мая. Досрочное голосование было назначено после того, как правоцентристское правительство меньшинства, возглавляемое Монтенегру, в прошлом месяце утратило вотум доверия.