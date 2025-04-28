В Португалии отложили предвыборные дебаты из-за отключения электроэнергии
Португальские политики отменили телевизионные предвыборные дебаты, запланированные на понедельник, 28 апреля, из-за масштабного отключения электроэнергии по всей стране. Об этом сообщила газета Politico.
Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру из правоцентристской Социал-демократической партии и Педро Нуну Сантос из главной оппозиционной левоцентристской Социалистической партии должны встретиться на дебаты в понедельник вечером.
Но поскольку большая часть страны осталась без электроэнергии, оба лидера согласились перенести свои дебаты на более поздний срок.
В Лиссабоне из-за отключения света закрыли метро, перестали работать банкоматы и светофоры, прерван телефонный и интернет-трафик.
Внеочередные выборы в Португалии пройдут 18 мая. Досрочное голосование было назначено после того, как правоцентристское правительство меньшинства, возглавляемое Монтенегру, в прошлом месяце утратило вотум доверия.
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